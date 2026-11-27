Матвиенко призвала усилить борьбу с незаконными предновогодними рубками елей

Валентина Матвиенко Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Рослесхоз усилить борьбу с незаконными вырубками елей в преддверии Нового года.

"Незаконные вырубки, что радует очень, существенно сократились, но у нас на носу Новый год. И конечно, все хотят под елочкой его отмечать. Надо организовать, это тоже отрасль: те елки, которые можно вырубать, поставлять на рынок, - это надо делать. Но в то же время - усилить борьбу с незаконными вырубками, чтобы красивые, молодые ели, растущие не уничтожали и чтобы они дальше продолжали расти", - сказала Матвиенко на заседании Совета Федерации.

Так она подытожила рассмотрение вопроса о реализации Рослесхозом рекомендаций сенаторов от февраля текущего года.