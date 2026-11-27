Совет Федерации одобрил закон о праве ФНС автоматически возобновлять доступ к данным о компаниях в ЕГРЮЛ

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон об упрощении процедуры получения закрытых сведений о компаниях из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и автоматическом возобновлении доступа к ним после исчезновения оснований для ограничения.

Изменения вносятся в статью 6 закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

Действующее регулирование предусматривает возможность сокрытия из-за санкционных угроз части сведений о юрлицах. В частности, в ЕГРЮЛ могут закрываться данные об учредителях, участниках, правопреемстве, гендиректоре, лицензиях, филиалах и представительствах. Однако сведения могут оставаться закрытыми даже после утраты оснований для их ограничения - до тех пор, пока сама организация не направит заявление в ФНС.

В связи с этим правительство предложило предусмотреть автоматическое возобновление доступа к данным в случае прекращения обстоятельств, которые послужили основанием для закрытия доступа к ним. Согласно принятому закону, ФНС будет делать это без заявления компании не ранее чем через три месяца со дня направления ей соответствующего уведомления.

В пояснительной записке подчеркивается, что чрезмерное закрытие информации мешает должной осмотрительности контрагентов компании, создает риски для ее кредиторов и инвесторов.

Кроме того, документ упрощает процедуру получения закрытых сведений: помимо руководителя, право запросить их получит представитель по нотариально удостоверенной доверенности. Расширяется и круг заявителей на ограничение или возобновление доступа к данным. Помимо руководителя юрлица это смогут делать, в частности, и учредители.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.