Движение грузовиков между Геленджиком и Новороссийском ограничено из-за непогоды

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Движение грузового автотранспорта из Геленджика в сторону Новороссийска (Краснодарский край) временно ограничено из-за сильного ветра, сообщает Госавтоинспекция Кубани в своем канале в Мах в воскресенье.

"Временно ограничено движение для грузового транспорта и автомобилей с высокой парусностью из-за сильных порывов ветра на трассе М4 "Дон" со стороны города Геленджика с 1518 по 1521 км (район п. Роза ветров), со стороны города Новороссийска на 1536 км", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на подъездах к данным участкам федеральной трассы дежурят инспекторы ДПС.

В Госавтоинспекции Кубани призвали водителей временно воздержаться от поездок в указанном направлении.