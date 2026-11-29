Умер подросток, госпитализированный после ДТП с автобусом в Красноярском крае

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Семнадцатилетний пассажир автобуса, проходивший лечение после аварии на федеральной автотрассе в Иланско-Нижнеингажском округе Красноярского края, скончался в больнице, сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия в воскресенье.

"Семнадцатилетний подросток, попавший в ДТП с автобусом, умер вчера в больнице", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, в результате столкновения пассажирского автобуса и двух грузовиков на 1080-м км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" пять человек погибли и 14 пострадали.

Полицейские установили, что пассажирский автобус выехал на встречную полосу, где по касательной сначала произошло столкновение с большегрузом Volvo, а затем - с фурой Dongfeng. Третий большегруз, заметивший происходящее, успел оттормозиться и в столкновении не участвовал, но съехал в кювет.

Возбуждены уголовные дела по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Прокуратура организовала проверку. Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.