Самолет из Красноярска в Москву экстренно приземлился в Новосибирске

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Следовавший рейсом Красноярск - Москва самолет экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за неадекватного поведения пассажира, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В дежурную часть линейного отдела полиции в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина поступило сообщение о необходимости направить сотрудников полиции на борт самолета рейсом Красноярск - Москва, экстренно приземлившегося из-за неадекватного поведения одного из пассажиров", - написала она в своем телеграм-канале.

Прибывшие на место полицейские установили, что 40-летний мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения во время полета проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и пытался открыть аварийный выход воздушного судна.

Как отмечается, на замечания других пассажиров и требования бортпроводников прекратить пассажир не реагировал.

Для пресечения противоправных действий сотрудники полиции применили физическую силу и специальные средства.

Нарушитель общественного порядка доставлен в дежурную часть.

В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.