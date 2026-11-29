Самолет из Красноярска в Москву экстренно приземлился в Новосибирске
Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Следовавший рейсом Красноярск - Москва самолет экстренно приземлился в аэропорту Новосибирска из-за неадекватного поведения пассажира, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в международном аэропорту Новосибирск (Толмачево) имени А. И. Покрышкина поступило сообщение о необходимости направить сотрудников полиции на борт самолета рейсом Красноярск - Москва, экстренно приземлившегося из-за неадекватного поведения одного из пассажиров", - написала она в своем телеграм-канале.
Прибывшие на место полицейские установили, что 40-летний мужчина с видимыми признаками алкогольного опьянения во время полета проявлял агрессию, выражался грубой нецензурной бранью, мешал окружающим и пытался открыть аварийный выход воздушного судна.
Как отмечается, на замечания других пассажиров и требования бортпроводников прекратить пассажир не реагировал.
Для пресечения противоправных действий сотрудники полиции применили физическую силу и специальные средства.
Нарушитель общественного порядка доставлен в дежурную часть.
В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по ст. 11.17 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.