ВС РФ поражены электроподстанции в Днепропетровской и Харьковской областях

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России днем в воскресенье поразили беспилотниками электроподстанции в Днепродзержинске Днепропетровской области и Краснопавловке Харьковской области, они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного Украины, сообщило министерство обороны РФ.

В городе Днепродзержинске удар нанесен по электроподстанции мощностью 330 кВ, в Краснопавловке - электроподстанция 110 кВ, сказано в сообщении ведомства.