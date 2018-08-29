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Газосварщик в Перми погиб при взрыве топливного бака локомотива

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Следователи в рамках уголовного дела устанавливают обстоятельства взрыва топливного бака локомотива на ремонтном предприятии в Перми, в результате которого погиб газосварщик, сообщает СУ СКР по региону в среду.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По данным следствия, во вторник в одном из помещений ремонтного предприятия произошел взрыв топливного бака железнодорожного локомотива. В результате инцидента скончался 47-летний газосварщик, проводивший ремонт.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. В ходе расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда в организации.

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