Монтажник погиб при разборе старого лифта в Калуге

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Противовес лифта обрушился на рабочего, который демонтировал старое устройство в одном из многоэтажных домов в Калуге. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

"По предварительным данным, рабочий отсоединил кабину лифта, которая находилась на первом этаже, установил противовес на лебедку, и когда он спустился вниз, груз упал на мужчину", - сказал собеседник агентства.

Мужчина скончался на месте ЧП. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.