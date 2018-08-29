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Профсоюзы выступят в рабочей группе Госдумы по пенсионному вопросу

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Крупнейшие профсоюзные объединения, Конфедерация труда России (КТР) и Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), представляющие интересы более 20 млн человек, могут выступить с консолидированной позицией в рамках рабочей группы Госдумы по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы, заявил президент КТР Борис Кравченко.

"Мы вошли в эту Рабочую группу по предложению руководства Госдумы. Думаю, профсоюзная сторона, представленная в этой рабочей группе, ФНПР и КТР, постарается достичь консолидированной позиции, и продвигать свои предложения", - сказал Кравченко в среду "Интерфаксу".

По его словам, КТР продолжит говорить о недостаточности экономических и демографических обоснований для предложений, которые сделаны правительством и скорректированы президентом. Кравченко заявил, что профобъединение продолжит кампанию "Народ против повышения пенсионного возраста".

"Насколько мне известно по составу рабочей группы, речь идет о 20 представителях парламентских фракций, профсоюзов и общественных организаций", - сказал он.

Рабочая группа по доработке законопроекта об изменении пенсионной системы обсудит на заседании в пятницу, 31 августа предложения президента Владимира Путина.

В среду Путин предложил смягчить законопроект о изменении пенсионной системы, который находится на рассмотрении Госдумы. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин на пять лет вместо восьми, а людям предпенсионного возраста дать особую льготу.

Госдума приняла в июле в первом чтении правительственный законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

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Теги: Госдума

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