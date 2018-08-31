Приговор по делу экс-депутата Госдумы Бессонова огласят 7 сентября

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Судебные прения по делу бывшего депутата Госдумы РФ Владимира Бессонова, обвиняемого в применении насилия к полицейским, завершились в Кировском районном суде Ростова-на-Дону.

"Приговор по делу экс-депутата Бессонова будет оглашен 7 сентября в 10:00 по московскому времени", - сказал судья.

Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросил суд назначить Бессонову наказание в виде трех с половиной лет колонии общего режима. В свою очередь сторона защиты настаивала на оправдании своего клиента.

Бывший депутат обвиняется в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.2 ст.318 УК РФ). По версии следствия, 2 декабря 2011 года в Ростове-на-Дону Бессонов совместно с другими лицами организовал несогласованный с властями митинг численностью более ста человек на площади перед резиденцией полпреда президента РФ в Южном федеральном округе.

Прибывшие на место сотрудники полиции потребовали прекратить несанкционированное мероприятие. Бессонов и организаторы митинга отказались. После того как полицейские попытались самостоятельно отключить звукоусиливающее оборудование, депутат нанес им травмы и повредил форменную одежду.

Госдума дала согласие на представление Генпрокуратуры РФ о привлечении парламентария к уголовной ответственности и направлении его дела в суд. Потерпевшими по делу являются бывший заместитель начальника ГУ МВД России по Ростовской области Антон Грачев и сотрудник полиции Олег Мышенин.

Кировский районный суд Ростова-на-Дону несколько раз переносил дату предварительного слушания по делу Бессонова после его неявок на заседание. В итоге было принято решение о его заочном аресте, а Бессонов был объявлен в розыск. Предварительные слушания состоялись 19 декабря 2017 года без его участия. 16 января 2018 года прошло первое судебное заседание.