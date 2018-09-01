Utair отправила в Сочи резервный борт

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпания Utair предоставит пассажирам авиарейса Сочи - Москва запасной самолет, сообщили агентству "Интерфаакс" в пресс-службе перевозчика в субботу.
"Задержка составит 3,5-4 часа. Из Москвы в Сочи уже вылетел резервный борт", - подчеркнул представитель авиакомпании.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Сочи во время посадки самолет авиакомпании Utair столкнулся с ограждением. Эвакуированы 166 пассажиров. Четыре человека, среди которых трое детей, госпитализированы.