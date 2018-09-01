Utair отправила в Сочи резервный борт

Мария Захарова подчеркнула, что украинские власти вместо выполнения минских соглашений перешли к кровавой бойне Подробнее

Российский лидер рассчитывает, что виновные будут наказаны, и обещает народу Донбасса, что Россия всегда будет с ними Подробнее

Путин заявил, что убийство Захарченко не поставит народ Донбасса на колени

Пассажирский "Боинг" в Сочи выкатился за пределы посадочной полосы и загорелся

В результате инцидента в аэропорту Сочи пострадали 18 человек

31 августа 17:15

"ВКонтакте" разрешила пользователям делать профиль полностью приватным

Соцсеть предоставила возможность скрывать значительную часть личных данных, а также записи на стене, фотографии, видео, музыку, истории и подписки Подробнее

31 августа 14:21

Россия прекратит отправлять на МКС астронавтов по контракту с НАСА весной 2019 года

Программа сотрудничества стран завершится в апреле следующего года возвращением на землю очередной экспедиции Международной космической станции Подробнее

31 августа 13:59

Потушен пожар на заводе им. Свердлова в Дзержинске

Пожар на оборонном предприятии в Нижегородской области начался после взрыва, в результате которого, по предварительной информации, погибли три человека Подробнее

31 августа 12:36

На нижегородском заводе, где произошел взрыв, неоднократно выявляли нарушения

Во время последних внеплановых проверок на предприятии не обнаружились какие-либо проблемы Подробнее

31 августа 12:07

Министр просвещения РФ одобрила идею запрещать смартфоны в школах

Ольга Васильева подчеркнула, что подобные решения могут приниматься только на уровне образовательных учреждений Подробнее

31 августа 11:44

Россия не выдаст Еревану экс-министра обороны Армении