Глава Минтранса прибыл на место аварии в аэропорту Сочи

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих прибыл на место аварии Boeing 737-800 авиакомпании Utair в Сочи, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

В настоящее время идет совещание оперативного штаба во главе с министром, добавил собеседник агентства.

Он отметил, что "среди пассажиров и членов экипажа "Боинга" погибших нет".

Пассажиры аварийного борта доставлены в гостиницу. Для них организовано горячее питание", - передал министр через пресс-службу.

Состояние здоровья двоих пилотов и четырех человек кабинного экипажа удовлетворительное. При этом в больницу отправлены семеро пострадавших - пятеро взрослых и двое детей. Остальные пострадавшие получили медицинскую помощь на месте. В основном речь идет о ссадинах и ушибах.

Дитрих также сообщил, что на месте аварии скончался руководитель комплексной смены аэропорта Сочи Владимир Бегиян. По словам министра, Бегиян первым прибыл на место аварии, помогал проводить эвакуацию пассажиров, координировал работу служб аэропорта. У него не выдержало сердце.

"Пассажирам, которые решили сдать обратные билеты, будет предоставлена возможность уехать поездом в выбранные ими даты", - добавил Дитрих.