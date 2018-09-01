Медведев назвал убийство Захарченко циничным преступлением

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, сообщается на сайте правительства РФ.

"Лидер Донбасса погиб в результате циничного преступления", - говорится в телеграмме, направленной родным и близким Захарченко.

"Александр Владимирович никогда не изменял своим принципам, всегда и во всем шел до конца, был мужественным и принципиальным политиком", - отметил премьер.

Захарченко и еще один человек погибли в пятницу вечером в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев.

Врио главы ДНР Дмитрий Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Источник в прокуратуре в Донецке сообщил "Интерфаксу", что в связи с гибелью Захарченко в ДНР возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Источник в силовых структурах Донецка сообщил "Интерфаксу", что правоохранители ДНР задержали на проспекте Богдана Хмельницкого подозреваемых в покушении на А.Захарченко. "Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики", - сказал собеседник агентства.

Один из охранников Захарченко мог иметь отношение к организации покушения, сообщил "Интерфаксу" источник в силовых структурах ДНР. "Среди подозреваемых - один из охранников Захарченко. Он пропал сразу после взрыва, ведется его розыск", - сказал источник.

Гибель Александра Захарченко

Вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка погибли глава ДНР Александр Захарченко и еще один человек. С ранением госпитализирован глава Минфина ДНР Александр Тимофеев. Источник в Минздраве ДНР сообщил "Интерфаксу", что ранена также руководитель молодежного крыла организации "Оплот Донбасса" Наталья Волкова.

Подозреваемые задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.

Трапезников заявлял на брифинге, что от взрыва в общей сложности погибли и пострадали 11 человек.

Прощание с Захарченко и его похороны пройдут 2 сентября. В связи с гибелью главы ДНР в Донецке объявлен трехдневный траур.