Жириновский приедет в Хабаровск поддержать кандидата ЛДПР во втором туре выборов губернатора

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Лидер ЛДПР Владимир Жириновский планирует приехать в Хабаровск, где кандидат от партии, депутат Госдумы Сергей Фургал незначительно опередил действующего губернатора Вячеслава Шпорта по итогам голосования на выборах главы региона в минувшее воскресенье.

"Владимир Вольфович следил пристально за выборами и в ближайшее время планирует приехать до второго тура. Для ЛДПР это беспрецедентные выборы. Такого количества избранных депутатов, плюс мэр еще не было", - сказал Фургал журналистам в понедельник.

Кандидат в губернаторы от ЛДПР победил на губернаторских выборах в ряде районов Хабаровского края. В районе имени Полины Осипенко на севере Хабаровского края Фургал набрал 50,43% тогда как Шпорт набрал там 30,43%. В Ульчском районе у Фургала 43,81% голосов избирателей, у Шпорта - 31,01%, в Советской гавани кандидат от ЛДПР набрал 41,79%, представитель "Единой России" Шпорт - 31,10%.

По итогам выборов в целом по краю Фургал набрал 35,81%, Шпорт- 35,62%. Для победы кандидату необходимо было набрать более 50% голосов. Явка избирателей составила 36,09%.

Дату второго тура краевая избирательная комиссия назначит 13 сентября. Вероятнее всего, повторное голосование состоится 23 сентября.

Еще один представитель от ЛДПР Кристина Черницына, по предварительным данным, одержала победу на выборах города Амурска одноименного района.