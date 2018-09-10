КПРФ победила на выборах в парламент Хакасии

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - КПРФ побеждает на выборах в Верховный совет Республики Хакасия седьмого созыва, по предварительным данным, после подсчета всех голосов. Об этом сообщается в системе ГАС "Выборы" на официальном сайте регионального избиркома.

По данным избиркома, КПРФ набрала 31,01% голосов. На втором месте "Единая Россия" с 25,46%, далее идет ЛДПР с 20,97%. Пятипроцентный барьер преодолевают "Коммунисты России" с 8,01% и "Справедливая Россия" - 7,09 %. Региональное отделение партии "Патриоты России" набрало 1,78% голосов.

По предварительным данным, явка избирателей на выборы составила более 39%.

На прошлых выборах депутатов Верховного Совета Хакасии КПРФ набрала 14,4% голосов, а "Единая Россия" - 46,32% голосов избирателей.