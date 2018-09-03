Удальцова выписали из больницы после госпитализации 1 сентября

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова выписывают из больницы, куда он 1 сентября в третий раз попал из спецприемника в связи с обезвоживанием, вызванным голодовкой, сообщила его жена Анастасия Удальцова "Интерфаксу".

Она отметила, что о состоянии здоровья мужа ей пока неизвестно.

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 17 августа Мосгорсуд утвердил это решение.

Удальцов с 14 августа держит сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем его трижды госпитализировали: 19, 26 августа и 1 сентября.