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Москва

Оппозиционера Удальцова снова доставили из спецприемника в больницу

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Координатор оппозиционного "Левого Фронта" Сергей Удальцов в третий раз госпитализирован из спецприемника в связи с обезвоживанием, вызванным голодовкой, сообщила его жена Анастасия Удальцова.

"Сегодня в первой половине дня Сергея госпитализировали в третий раз в больницу №67", - сказала она "Интерфаксу".

По ее словам, состояние Удальцова "тяжелое, лежит под капельницей, сильно исхудал, все показатели здоровья у него плохие, аритмия".

Анастасия Удальцова добавила, что ее муж выслушал требования прекратить голодовку, "сказал, что подумает".

Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал Удальцова на 30 суток, признав его виновным в повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). 17 августа Мосгорсуд утвердил это решение.

Удальцов с 14 августа держит сухую голодовку из-за несогласия с решением суда, в связи с чем дважды - 19 и 26 августа, был госпитализирован на сутки.

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Теги: Москва, Сергей Удальцов

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