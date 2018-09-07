Полиция попросит административного надзора за Удальцовым

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Полиция просит установить административный надзор за оппозиционером Сергеем Удальцовым, осужденным за организацию массовых беспорядков на Болотной площади в Москве и подготовку аналогичных акций на территории России.

"В Симоновском суде на 15:00 10 сентября назначено рассмотрение иска против Удальцова по надзору. Надзор запросили на пять лет с максимальными ограничениями. Хотят заблокировать его от любой деятельности на пять лет", - сообщила "Интерфаксу" супруга оппозиционера Анастасия Удальцова.

В свою очередь, в Симоновском суде Москвы агентству уточнили, что с исковым заявлением о наложении административного надзора за Удальцовым обратился начальник отдела МВД России по району Нагатинский Затон Москвы Петр Попов.

По словам Анастасии Удальцовой, иск полиции связан с тем, что в течение года супруг дважды был признан виновным в совершение административных правонарушений, за одно из которых от отбывает наказание в виде 30 суток ареста.

Мосгорсуд 24 июля 2014 года приговорил Удальцова и его соратника Леонида Развозжаева к 4,5 годам лишения свободы каждого за организацию массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовку к организации дальнейших беспорядков на территории РФ.

В августе 2017 года Удальцов освободился из колонии в Тамбовской области, отбыв полный срок наказания.