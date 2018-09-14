Упавший за борт матрос пропал без вести в Азовском море

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Транспортная полиция проводит проверку по факту трагедии в Азовском море: матрос 9 сентября упал за борт рыболовецкого судна (порт приписки - Керчь) и до сих пор не найден. Об этом сообщила пресс-служба крымского линейного управления МВД РФ на транспорте в пятницу.

Заявление о пропаже 35-летнего Василия Пришляка подал в полицию его отец, обеспокоенный тем, что сын перестал выходить на связь с родственниками.

"Судно находилось на промысле по вылову рыбы в водах Азовского моря, в районе Бердянска. Поздним вечером 9 сентября матрос вышел на палубу, облокотился на борт судна и упал в море. Все это происходило на глазах у другого члена экипажа, тот стал бросать ему спасательные круги. Капитан корабля передал в эфир сигнал "Человек за бортом" и спустил на воду лодку с членами команды, но поиск в темноте не принес результатов. К спасоперации подключились другие суда, находившиеся в данном районе моря. Поисково-спасательная операция прекращена с наступлением темноты 11 сентября", - говорится в пресс-релизе.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии, собранный материал передадут в следственные органы.