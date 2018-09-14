Четыре человека стали жертвами ДТП на трассе к аэропорту "Магас" в Ингушетии

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Сунженском районе Ингушетии столкнулись два легковых автомобиля, есть погибшие и пострадавшие, сообщили агентству "Интерфакс" в ГУ МЧС РФ по региону.

"Инцидент произошел примерно в 20:00 на дороге, ведущей от федеральной трассы "Кавказ" к аэропорту "Магас". В результате столкновения двух легковых автомобилей - ВАЗ "Лада-Приора" и "Хендай Солярис" - погибли четыре человека", - сказал представитель ведомства.

По его словам, еще двое пострадали, в том числе несовершеннолетний.

Обстоятельства и причины автомобильной аварии выясняются.