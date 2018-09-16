Три человека ранены и один погиб в ДТП на Ставрополье

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Два легковых автомобиля столкнулись в воскресенье в Кировском округе Ставропольского края, есть погибший и пострадавшие, сообщили "Интерфаксу" в краевом управлении ГИБДД.

"Сегодня на 22 километре автодороги "Георгиевск - Новопавловск" Водитель автомобиля "Богдан" при обгоне выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с ВАЗом", - сказал представитель отдела.

Он уточнил, что "в результате автоаварии пассажирка "Богдана" скончалась на месте, водитель и ещё один пассажир - ребенок - травмированы. Помимо этого, пострадала водитель ВАЗа".

Ранее со ссылкой на осведомленный источник сообщалось о том, что в ДТП пострадали пять человек и один погиб.