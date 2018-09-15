На Ставрополье в результате ДТП автозака и легковушки погиб человек

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Полиция Ставрополья проводит проверку по факту автоаварии с участием автозака, которая произошла в Зеленокумске (Ставропольский край), сообщает в субботу пресс-служба краевого главка полиции.

По данным пресс-службы, на одном из перекрестков города водитель ВАЗа не предоставил преимущество и допустил столкновение со служебным автомобилем с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб. В служебном автомобиле никто не пострадал, - рассказали в краевом главке полиции. - Подозреваемые, находившиеся в автозаке, в настоящее время доставлены в изолятор временного содержания отдела МВД России по Советскому городскому округу".