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ДТП под Рязанью привело к гибели одного человека и травмам пятерых

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и пятеро травмированы в результате ДТП на трассе М-5 "Урал" в Рязанской области, сообщили "Интерфаксу" в региональном Управлении МВД России.

Согласно сообщению, около 5:30 в воскресенье микроавтобус с гражданами Киргизии, ехавший в сторону Москвы со стороны Самары, врезался в столб на 198 километре трассы М-5.

По предварительной версии, водитель не справился с управлением. В момент аварии в микроавтобусе находилось восемь человек - граждан Киргизии. В результате столкновения один человек погиб, пятеро получили ранения.

"В настоящий момент двое из пострадавших госпитализированы, остальным медпомощь оказана на месте", - рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, подробности произошедшего и личности пострадавших устанавливаются.

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Теги: Рязань, Рязанская область, М-5
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