Ливень затопил несколько районов в Сочи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU -Спасательные службы Сочи устраняют последствия непогоды, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю. Накануне в поселке Наджиго Лазаревского района Сочи выпало 49 мм осадков, в результате чего поднялся уровень воды в реке Макопсе. Кроме этого, на автодорогу, ведущую в поселок сошел сель.
"Из-за прохождения обильных осадков потоки воды затопили улицы поселка Кудепста", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, причиной подтопления стали также и нарушения в работе ливневых канализаций.
Сегодня утром в селе Раздольное дворовая территория превратилась в бушующую реку! 🎥: от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар #Лазаревское
В свою очередь, в спасательном отряде "Кубань - Спас" агентству сказали, что ливень подтопил несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах.
"Сегодня по заявке жителей спасатели выехали в поселок Бзугу, где ливень затопил четыре дома. Пятнадцать жителей самостоятельно эвакуировались в горы", - рассказал представитель спасотряда.
Между тем, в социальных сетях жители Центрального района Сочи публикуют видео о подтоплениях на улицах Цюрупы, Виноградной и Красноармейской. В администрации города агентству сказали, что "в городе-курорте ЧС нет, пострадавших - нет".
"В течение суток 16 сентября в Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В предгорной и горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.