Ливень затопил несколько районов в Сочи

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU -Спасательные службы Сочи устраняют последствия непогоды, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю. Накануне в поселке Наджиго Лазаревского района Сочи выпало 49 мм осадков, в результате чего поднялся уровень воды в реке Макопсе. Кроме этого, на автодорогу, ведущую в поселок сошел сель.

"Из-за прохождения обильных осадков потоки воды затопили улицы поселка Кудепста", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, причиной подтопления стали также и нарушения в работе ливневых канализаций.

В свою очередь, в спасательном отряде "Кубань - Спас" агентству сказали, что ливень подтопил несколько районов в Адлерском и Лазаревском районах.

"Сегодня по заявке жителей спасатели выехали в поселок Бзугу, где ливень затопил четыре дома. Пятнадцать жителей самостоятельно эвакуировались в горы", - рассказал представитель спасотряда.

Между тем, в социальных сетях жители Центрального района Сочи публикуют видео о подтоплениях на улицах Цюрупы, Виноградной и Красноармейской. В администрации города агентству сказали, что "в городе-курорте ЧС нет, пострадавших - нет".

"В течение суток 16 сентября в Сочи ожидается комплекс гидрометеорологических явлений: сильные дожди, местами ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра 20-22 м/с, резкие подъемы уровней воды на реках и малых водотоках, местами с достижением неблагоприятных отметок. В предгорной и горной зоне возрастает риск схода селей малого объема. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - сообщает пресс-служба администрации Сочи.