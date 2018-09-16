В Сочи из-за непогоды без водоснабжения остались 2 тыс. человек

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Резкий подъем уровня воды в реке Лоо оставил без воды порядка 2 тыс. сочинцев, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе водоканала Сочи в воскресенье. Собеседник агентства отметил, что аварийно-ремонтные работы начнутся после того, как восстановится погода.

"Два водовода диаметром 200 мм, которые проходят по реке Лоо, пострадали из-за резкого подъема уровня воды", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, без воды остаются жители поселков Нижнее Лоо и Верхнеармянского Лоо.

Между тем в социальных сетях опубликовано видео как селевые воды разрушили подпорную стену в Центральном районе Сочи. Бетонные блоки обрушились на автомобили, которые находились вблизи опорной стены.

В свою очередь, пресс-служба главного управления МЧС России по Краснодарскому краю распространила штормовое предупреждение на 16 и 17 сентября. На курорте прогнозируют ливни, грозы, сильный ветер и смерчи над морем.

Ранее сообщалось, что ливень затопил несколько районов в Сочи, в городе выпало 49 мм осадков. Из-за непогоды на автомобильную дорогу в Лазаревском районе сошел сель.