Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ связал свой успех с критикой пенсионной реформы

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Приморья от КПРФ Андрей Ищенко, который проходит во второй тур выборов главы региона, считает, что жители края проголосовали за него, потому что он выступает против повышения пенсионного возраста.

"Я родился и вырос в Приморском крае, меня здесь многие знают. Также сыграла роль федеральная повестка, пенсионная реформа, я с самого начала выступал против нее и, думаю, люди меня услышали и поддержали", - сказал Ищенко в понедельник агентству "Интерфакс".

"Разговаривал с руководством партии. В ближайшие дни будет направлен так называемый "красный десант", это депутаты Госдумы, руководство партии, возможно, поддержать меня приедет Павел Грудинин", - добавил он.

На досрочных выборах губернатора Приморья врио губернатора края Андрей Тарасенко по итогам подсчета 100% протоколов получил 46,57% голосов, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко получил 24,64%. Второй тур выборов состоится в одно из трех воскресений до конца сентября.