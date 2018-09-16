Кандидат от КПРФ Ищенко упрочил лидерство на выборах губернатора Приморья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко продолжает лидировать во втором туре выборов главы Приморья. Как сообщается на сайте ЦИК, после обработки 45,29% протоколов участковых избирательных комиссий Ищенко набирает 52,60%, а его оппонент - врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко - 44,88%.

Как сообщалось, после обработки 38,58% Ищенко набирал 52,15%, а Тарасенко 45,19%. Обнародованные сразу после закрытия участков данные экзит-полов прочили победу кандидату от партии власти.

В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Он проводился в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

На пост главы региона претендуют выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.