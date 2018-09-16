Врио главы Приморья немного сократил отставание от коммуниста Ищенко на выборах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко лидирует во втором туре выборов главы Приморья после подсчета 82,97% протоколов участковых избирательных комиссий. Между тем, разрыв с оппонентом, кандидатом от "Единой России", врио губернатора Андреем Тарасенко сократился с 8% до 7,14%

"Обработано 82,97% протоколов. Ищенко получил 52,24% голосов, Тарасенко 45,1%", - сообщил журналистам зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников.

По его словам, явка во втором туре выборов составила 33,03%.

Как сообщается на сайте ЦИК, после обработки 76,39% протоколов Андрей Ищенко набирал 52,7%, а его Тарасенко - 44,72%.

В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Он проводился в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

На пост главы региона претендуют выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.