Кандидат от КПРФ Ищенко выиграл выборы у врио главы Приморья

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Кандидат в губернаторы Приморского края от КПРФ Андрей Ищенко побеждает на выборах главы региона после подсчета 95% протоколов участковых избирательных комиссий. Однако разрыв с оппонентом, кандидатом от "Единой России", врио губернатора Андреем Тарасенко сократился с 7,17% до 5,82%.

Как сообщается на сайте ЦИК, по итогам подсчета 95% голосов Ищенко набирает 51,61%, врио губернатора Андрей Тарасенко 45,79%.

Явка во втором туре выборов составила 33,03%.

Общаясь с журналистами, Ищенко заявил, что намерен продолжать в регионе политику президента России.

"Приморье стоит на границе с двумя странами, идеологией которых является коммунизм - Китай и КНДР. Это не значит, что в Приморском крае сейчас будет поднят красный флаг и здесь резко все станут коммунистами. Нет. Будем продолжать политику президента и самое главное, будем работать на благо приморцев", - сказал он.

Ищенко подчеркнул, что в его команде будут работать "грамотные люди, молодые патриоты", и пообещал взаимодействовать со всеми политическими силами.

"Нельзя ставить партийную принадлежность во главу угла. Я считаю, что все нужно направлять на то, чтобы в люди в Приморском крае, население понимало, что в крае есть власть, которой они доверяют, без принадлежности к партии", - заявил кандидат.

В воскресенье в Приморье прошел второй тур выборов губернатора. Он проводился в связи с тем, что в единый день голосования 9 сентября ни одному из пяти кандидатов в губернаторы не удалось набрать более 50% голосов избирателей.

На пост главы региона претендовали выдвинутый "Единой Россией" врио губернатора края Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Победителем будет признан кандидат, набравший простое большинство голосов.