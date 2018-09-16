В КПРФ пожаловались на фальсификации при подсчете результатов голосования в Приморье

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В КПРФ заявляют о грубых фальсификациях при подсчете результатов голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края.

"Сейчас при подсчете голосов в Уссурийске начались массовые фальсификации. По участку 2846 у нас есть копия протокола, где 219 голосов за Ищенко, 247 за Тарасенко, но в данный момент в ГАС "Выборы" вбиты цифры: 216 за Ищенко, 1347 за Тарасенко", - сказал глава пресс-службы КПРФ депутат Госдумы Александр Ющенко "Интерфаксу" в воскресенье.

Он также сообщил, что "председатель участка 2866 сбежал, забрал с собой все документы". "Нам не выдали копию протокола, наши члены избирательной комиссии заблокированы в одном помещении, не могут перемещаться; они вызывали дополнительный наряд сотрудников полиции, но никто не приехал", - отметил Ющенко.

Кроме того, "не заполнена увеличенная форма протокола по шести участкам в Уссурийске", сказал парламентарий.

По его словам, "депутаты от КПРФ, находясь в Приморском крае, делают все максимально возможное напоминают об уголовной ответственности за подобные нарушения и готовности сторонников кандидата Ищенко отстаивать свои позиции".

После подсчета 96,13% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от КПРФ Андрей Ищенко сохраняет лидерство. При этом разрыв с его оппонентом, кандидатом от "Единой России" врио губернатора Андреем Тарасенко сократился с 6% до 3,73%.