Сторонники коммуниста Ищенко пришли к зданию администрации Приморья во Владивостоке

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Сторонники КПРФ в понедельник утром собрались у здания администрации Приморского края во Владивостоке, протестуя против предварительных итогов выборов. На протяжении четырех часов несколько десятков человек стоят с красными флагами и плакатами, выражающими их позицию.

Вход в здание администрации охраняет полиция.

"Я объявил голодовку, ко мне присоединяются сторонники. Мы будем находиться на площади максимальное количество времени", - заявил Ищенко журналистам.

Как сообщается на сайте ЦИК, по результатам обработки 99,16% протоколов Тарасенко набирает 49,55% голосов, его оппонент Андрей Ищенко 48,06%.

После подсчета 96,13% протоколов участковых избирательных комиссий кандидат от КПРФ Ищенко сохранял лидерство. При этом разрыв с его оппонентом, кандидатом от "Единой России" врио губернатора Тарасенко сократился с 6% до 3,73%. Ищенко набирал 50,59%, Тарасенко - 46,68%. Ранее по итогам подсчета 95% протоколов Ищенко набирал 51,61%, Тарасенко - 45,79%.