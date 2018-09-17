Избирком Приморья подведет итоги выборов губернатора до 22 сентября

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Избирательная комиссия Приморского края в понедельник не планирует подводить итоги выборов губернатора, сообщила журналистам секретарь крайизбиркома Наталья Камаева.

"Планируем, что все УИКи (участковые избирательные комиссии) сегодня введутся, но определять результаты мы сегодня не будем", - сказала Камаева.

Территориальные избирательные комиссии не позднее вторника должны определить итоги выборов, пояснила она. По ее словам, на данный момент подсчитаны данные по 13 участковым избирательным комиссиям.

"До 22 сентября должны определить результаты выборов, не позднее", - добавила Камаева.

16 сентября в Приморском крае прошел второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчета 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника - врио губернатора, "единоросса" Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчета 99,1% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ащенко.

Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях, а ЦИК РФ заявил, что не будет подводить итоги выборов до рассмотрения жалоб. Ищенко заявил о фальсификации при подсчете голосов по четырем территориям и объявил голодовку.