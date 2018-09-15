Украина возобновила работу двух закрытых КПП на границе с Крымом

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Украинские пограничники в субботу утром возобновили пропуск автомобилей и пешеходов через контрольно-пропускные пункты въезда-выезда (КПВВ) "Каланчак" и "Чаплынка" (Херсонская область Украины) на границе с Крымом, не работавшие с 6 сентября.

"Операции по осуществлению пропуска лиц и транспорта через админграницу пограничники Херсонского отряда начнут в 10:00", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Украинские пограничники продолжат отслеживать ситуацию в Крыму. В случае возникновения угрозы жизни и здоровью мирного населения Украина может снова принять решение об остановке пропуска граждан через два КПВВ.

Крымские пункты пропуска, расположенные на севере полуострова напротив украинских "Каланчака" и "Чаплынки", - "Армянск" и "Перекоп", работают сейчас в штатном режиме. "В настоящее время оба пункта пропуска - "Армянск" и "Перекоп" - работают в штатном режиме, оформление транспортных средств и пешеходов осуществляется как на въезд, так и на выезд", - сообщил "Интерфаксу" представитель пограничного управления ФСБ РФ по республике Крым.

6 сентября "Каланчак" и "Чаплынка" временно прекратили работу из-за ухудшения экологической ситуации на севере Крыма, вызванной испарениями химвеществ с кислотонакопителя завода по производству диоксида титана в Армянске.

Третий украинский пункт пропуска на границе с Крымом - "Чонгар" - работал в штатном режиме. Соответственно, на полуострове оформление машин и пешеходов на въезд/выезд велось в пункте "Джанкой".