Скончался находившийся под домашним арестом глава комитета соцзащиты населения Саратова

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Председатель городского комитета соцзащиты Саратова Дмитрий Бунин, находившийся под домашним арестом, умер в больнице. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе регионального УФСИН в среду.

"Накануне родственники подозреваемого уведомили инспектора, что в Бунину стало плохо, и на машине скорой помощи он был доставлен в одно из медицинских учреждений Саратова. Утром в среду близкий родственник Бунина сообщил в уголовно-исполнительную инспекцию о его смерти", - сказал собеседник агентства.

Бунин был задержан по подозрению в получении свыше 1 млн рублей от поставщиков детского питания. По данным следствия, за это вознаграждение чиновник должен был лоббировать интересы фирмы.

Председателя комитета социальной защиты Саратова задержали с поличным при получении оставшейся части взятки в размере 260 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Чиновник дал признательные показания. 24 августа он был на два месяца отправлен под домашний арест.