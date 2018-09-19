ФСИН 1 октября представит результаты проверки тюрем после сообщений о пытках

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Всероссийская проверка учреждений уголовно-исполнительной системы, которую Федеральная служба исполнения наказаний запустила после сообщений о пытках в колониях Ярославля и Брянска, завершится 1 октября, сообщил первый заместитель директора ФСИН Анатолий Рудый.

"Работа ведется в каждом субъекте, поднимаются материалы полностью в течение последнего года, созданы комиссии в каждом территориальном органе под персональную ответственность начальника территориального органа", - сказал А.Рудый в среду на специальном заседании Совета по правам человека при президенте РФ.

По его словам, если в ходе проверок выявляются случаи незаконного применения физической силы и специальных средств, эти материалы в обязательном порядке передаются в правоохранительные органы.

"Новая газета" в середине июля 2018 года опубликовала видео пыток одного из заключенных в ярославской колонии - Евгения Макарова. На записи 18 сотрудников колонии пытают его, скованного наручниками. Попавший на видео инцидент произошел 29 июня 2017 года. Публикация вызвала общественный резонанс, и после нее стало известно еще о нескольких случаях применения силы к заключенным в других российских тюрьмах. ФСИН инициировала проверку исправительных учреждений.