Сотрудник бурятской колонии рассказал омбудсмену о камере для пыток

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова в ходе внепланового посещения исправительной колонии N2 узнала от ее сотрудника о камере для пыток, существующей в учреждении, сообщается на сайте омбудсмена.

"Сотрудник учреждения сообщил о назначении пустующей камеры в Едином помещении камерного типа (ЕПКТ) - для пыток. В ней содержатся злостные нарушители из исправительных колоний N1, N8, N2. Содержание осужденных там приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение шести месяцев", - говорится в сообщении.

При этом уполномоченный не смогла выяснить, как именно используется "пыточная" камера, так как сотрудник, сообщивший о ней, по неизвестным причинам не стал продолжать участие в обходе колонии. На сайте омбудсмена сообщается, что замначальника колонии сообщил, что он, возможно, находится в отпуске, а другие сотрудники предположили, что слова о пыточной камере были шуткой.

В этой колонии осужденные пожаловались на работу сотрудников медчасти и проблемы с отправкой жалоб уполномоченному.

Аппарат омбудсмена направил заявления для проверки информации в прокуратуру и руководству УФСИН по Бурятии.

По данным Главного управления ФСИН, исправительная колония строгого режима N2 находится в городе Улан-Удэ, в ней может содержаться 1752 заключенных.