Свыше 30 авиарейсов задержаны в Перми из-за непогоды

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Густой туман стал причиной задержки 34 рейсов в аэропорту Перми.

В общей сложности задержаны 13 рейсов на вылет - до Антальи, Симферополя и Москвы. На прилет задержан 21 рейс из Москвы, Сочи, Симферополя, Санкт-Петербурга, Антальи, Казани и Челябинска. Рейсы задержаны на время от 2 до 11 часов.

В справочной аэропорта "Интерфаксу" сказали, что время прилета и вылета изменилось из-за непогоды. В ночь на воскресенье в Перми установился густой туман.

Согласно информации Gismeteo.ru, видимость на 2:00 (0:00 по Москве) составляла 50 метров, на 8:00 (6:00) - 100 метров.