Нижегородский "вор в законе" найден мертвым в пермской колонии

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Тело нижегородского "вора в законе" Владимира Вагина, известного в криминальных кругах как "Вагон", обнаружено в одной из исправительных колоний Пермского края.
Как сообщила "Интерфаксу" зампред региональной общественной наблюдательной комиссии Анна Каргопольцева в воскресенье, тело Вагина было найдено в исправительной колонии на территории Пермского края, где осужденный отбывал наказание. "По какой причине наступила смерть - мне не известно. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет, проводится следствие", - сказала она.
По данным местных СМИ, Вагин отбывал наказание в исправительной колонии №11 в Ныробе (Пермский край). Смерть заключенного, сообщают журналисты, наступила, по предварительным данным, в результате самоубийства. Его тело было обнаружено в минувшую пятницу после отбоя.
Комментарием регионального управления ФСИН агентство пока не располагает.
В марте 2009 года Владимир Вагин, известный в криминальном мире как "Вагон", приехал к одному из ночных клубов в центре Нижнего Новгорода, поскольку ему стало известно о драке между посетителями клуба.
По версии следствия, подсудимый, не разбираясь в обстоятельствах произошедшего, нанес ножевое ранение в грудь 23-летнему очевидцу конфликта, после чего с места происшествия скрылся. Потерпевший - сотрудник милиции, не находившийся при исполнении служебных обязанностей, был своевременно доставлен в больницу и остался жив.
После инцидента Вагин выехал из Нижнего Новгорода, а затем за пределы России, в связи с чем был объявлен в международный розыск.
В апреле 2009 года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола, а в феврале 2010 года арестован компетентными органами Дубая при попытке вылететь из ОАЭ в Бангкок (Таиланд).
В июле 2014 года Вагин был передан сотрудникам национального центрального бюро Интерпола МВД РФ коллегами в ОАЭ. В августе того же года следователи СКР предъявили экстрадированному "криминальному авторитету" обвинение в покушении на убийство.
В октябре 2015 года он был приговорен к 1 году 9 месяцам колонии-поселения за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Однако этот приговор был обжалован и в марте 2016 суд ужесточил ему наказание.
По новому приговору, подсудимый признан виновным в покушении на убийство и приговорен к 7,5 годам колонии строгого режима.
Вагин является уроженцем Нижнего Новгорода, имеет семь судимостей, последнюю из которых он получил в 1998 году.
"Вагон" входил в ближайшее окружение "криминального авторитета" "Деда Хасана", убитого несколько лет назад в Москве.