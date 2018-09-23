Шпорт вновь вышел вперед на выборах хабаровского губернатора

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Действующий губернатор Вячеслав Шпорт лидирует после обработки 5% протоколов на выборах главы Хабаровского края

По данным подсчета бюллетеней участковых избирательных комиссий, опубликованным на сайте ЦИК РФ, В.Шпорт набирает 51,71%, это более 4,5 тысяч избирателей от общего числа, у кандидата от ЛДПР Сергея Фургала 45,63% - это примерно 4 тыс. 27 голосов.

Шпорт лидировал сразу после начала подсчета голосов, однако после обработки 1,14% протоколов участковых избирательных комиссий незначительно вперед вышел Фургал.

В Хабаровском крае в воскресенье проходит второй тур выборов губернатора края. Вячеслав Шпорт, выдвинутый "Единой Россией", и Сергей Фургал на выборах 9 сентября набрали равное количество голосов - по 36%.