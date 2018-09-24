Пять человек погибли в ДТП в Крыму

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Пять человек, по предварительной информации, погибли в столкновении легкового автомобиля и автобуса в Крыму в понедельник, сообщил "Интерфаксу" представитель пресс-службы регионального МВД.

"По нашим предварительным данным, в легковушке погибли пять человек", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла в Первомайском районе полуострова. ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу движения и врезался в автобус марки "Сетра".

Представитель Минздрава Крыма подтвердил "Интерфаксу" информацию о пяти жертвах аварии и уточнил, что один человек получил травмы. "Пять человек погибли, одна пострадавшая - легкая степень тяжести, амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП уточняются.