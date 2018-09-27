Кремль прокомментировал публикацию расследования о Боширове-Чепиге

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал, что в Кремле проверят материалы расследования Bellingcat и The Insider о так называемых отравителях Скрипалей, в частности, утверждения о том, что Руслан Боширов в действительности является Героем России Анатолием Чепигой.

"Безусловно, мы проверим информацию насчет этого военнослужащего, мы проверим списки награжденных", - сказал Песков журналистам.

При этом пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что "не знает, есть ли такой полковник (Чепига)", и добавил, что "было бы правильным задавать этот вопрос в наше оборонное ведомство".

На вопрос, действительно ли президент РФ вручил награду Героя России Чепиге в 2014 году и похож ли этот человек на россиянина Руслана Боширова, Песков сказал: "Много людей похожи друг на друга, но кто этот гражданин, который указывается в расследовании, я сказать не могу, поскольку не располагаю такой информацией".

На просьбу проверить информацию о присвоении Чепиге звания Героя России и кого именно президент РФ наградил, Песков отметил: "Безусловно, мы проверим и дадим вам такую информацию".

Как подчеркнул Песков, "мы продолжаем исходить из той информации, которую озвучил президент РФ и которая была озвучена самими гражданами России", известными как Руслан Боширов и Александр Петров.

Он не стал комментировать утверждение авторов расследования о том, что Боширов и Чепига - один и тот же человек. "Я не имею такой информации, поэтому здесь я вам ничего не могу сказать - ни положительного, ни отрицательного", - заявил пресс-секретарь президента РФ.

"Мы так же, как и вы, ознакомились с этим расследованием, которое было доступно в СМИ и в котором говорится о том, что какие-то люди похожи друг на друга. Мы не располагаем информацией, кто второй гражданин, мы исходим из той информации, которая была озвучена (президентом). Как вы еще хотите, чтобы я вам помог?" - сказал Песков представителям СМИ.

На вопрос, почему президент РФ говорил о том, что Боширов - это гражданское лицо, пресс-секретарь главы государства ответил: "Он располагал такой информацией".

"Насколько я понимаю, это неформальное расследование. Мы не знаем, насколько оно соответствует действительности и соответствует ли", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Подозреваемые отравители

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в отношении Петрова и Боширова выданы национальный и международный ордера на арест.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери в туристическую поездку. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.