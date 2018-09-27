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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Имени Чепиги, которого заподозрили в отравлении в Солсбери, не оказалось в базе Интерпола

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Имя Анатолия Чепиги, который, по данным СМИ, под именем Руслана Боширова участвовал в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Великобритании, отсутствует в базе данных международного розыска на сайте генерального секретариата Интерпола.

Поиск на этом ресурсе не выдает розыскной ордер на фамилию Чепига.

Накануне британское издание The Daily Telegraph написало, что одного из двух мужчин, которых Лондон подозревает в причастности к отравлению в Солсбери, на самом деле зовут Анатолий Чепига.

"Настоящее имя человека, разыскиваемого по делу об отравлении нервно-паралитическим веществом, названного ранее контртеррористическим отделом полиции как Руслан Боширов, теперь может быть определено так: полковник Анатолий Владимирович Чепига", - говорится в сообщении издания.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала эту публикацию как "новый вброс".

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же после выступления Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - ИФ) в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет - соответственно продолжают информационную кампанию, основная задача которой отвлечь внимание от главного вопроса: что произошло в Солсбери?", - написала Захарова у себя в фейсбуке.

В начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тереза Мэй позднее заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, заявив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

5 сентября британская полиция заявила, что следствие готово предъявить обвинение двум россиянам по делу об отравлении Скрипалей. Согласно опубликованным на сайте Скотланд-Ярда фотографиям подозреваемых, их имена - Александр Петров и Руслан Боширов. Тогда же шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу заявил, что в отношении Петрова и Боширова выданы национальный и международный ордера на арест.

12 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил на Восточном экономическом форуме, что российским властям известно, кем являются Петров и Боширов. По словам президента, это гражданские лица. "Ничего там особенного и криминального нет", - резюмировал Путин и попросил Петрова и Боширова рассказать о себе в СМИ.

13 сентября Петров и Боширов в интервью телеканалу RT рассказали, что они ездили в Солсбери в туристическую поездку. Также они назвали бредом предположение о наличии у них отравляющего вещества нервнопаралитического действия под названием "Новичок" во время поездки в Великобританию.

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Теги: Руслан Боширов, Анатолий Чепига, Солсбери, Интерпол

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