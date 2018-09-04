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Группа "Аэрофлот" запросила квоты на 120 иностранных командиров воздушных судов

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Группа "Аэрофлот" запросила квоты на 120 иностранных командиров воздушных судов
Фото: Reuters

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Авиакомпании группы "Аэрофлот" запросили квоты на трудоустройство 120 иностранных командиров воздушных судов (КВС), свидетельствуют материалы Росавиации.

Так, премиальный перевозчик группы "Аэрофлот - российские авиалинии" запросил квоты на 30 КВС, "Россия" - на 40, "Победа" - на 50 командиров.

Авиакомпании РФ получили право трудоустраивать иностранцев на должности КВС с 2014 года, когда правительство согласилось выделить им общую квоту в 200 человек в год. Если компании ее не выбирают, оставшиеся позиции могут использоваться в следующем году. В этом году Росавиация объявила о сборе заявок с 17 по 31 августа, нераспределенная численность иностранцев для замещения должности КВС при этом составляла 377 человек.

По состоянию на вторник, согласно сообщению ведомства, нераспределенная квота составляет уже 167 человек. Кроме "Аэрофлота" заявки подали: авиакомпания "ЮТэйр" (на 30 человек), "ЮТэйр - вертолетные услуги" (5 человек), Red Wings (10 человек), "Азимут" (10 человек), грузовые AirBridgeCargo (30 человек) и "Авиакон Цитотранс" (5 человек).

В прошлом году гендиректор авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев заявил о массовом оттоке российских пилотов в Азию из-за более высоких зарплат. Так, зарплата в азиатских авиакомпаниях, в частности в Китае, в валютном эквиваленте в 1,5-2 раза больше, объяснял топ-менеджер.

После этого несколько российских авиакомпаний объявили о запуске программы стимулирования летного состава. Однако несмотря на увеличение зарплатного фонда и введение бонусов, дефицит КВС крупнейшие авиакомпании России констатируют и сейчас.

"Дефицит командиров воздушных судов сохраняется, на сегодняшний день это порядка 61 человека. Это узкофюзеляжный сегмент", - сказал Савельев, добавив, что за последнее время дефицит удалось "существенно сократить".

На конец мая этого года флот авиакомпании "Аэрофлот" был сформирован из 236 самолетов.

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Теги: Аэрофлот

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