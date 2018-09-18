Украина выдвинула Сенцова на Нобелевскую премию мира

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Верховная Рада Украины предложила Норвежскому Нобелевскому комитету кандидатуру режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в российской колонии, на Нобелевскую премию мира, за соответствующее постановление во вторник проголосовали 245 народных депутатов Украины.

Верховная Рада поручила своему председателю Андрею Парубию направить парламентское обращение Норвежскому Нобелевскому комитету.

"Исходя из того, что Олег Сенцов в течение всего периода незаконного содержания под стражей (4 года), рискуя собственной жизнью, демонстрирует пример мужественного, ненасильственного сопротивления в борьбе за базовые права и свободы человека, Верховная Рада выдвигает кандидатуру Олега Сенцова на присуждение Нобелевской премии мира", - говорится в обращении Верховной Рады.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ. По утверждению адвокатов, Сенцов не намерен обращаться к президенту РФ с просьбой о помиловании.