Украинский режиссер Сенцов вошел в список Европарламента на Сахаровскую премию

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Кандидатура осужденного в РФ на 20 лет за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова внесена в предварительный список кандидатов на премию Европарламента им. Сахарова "За свободу мысли" за 2018 год.

В четверг в Брюсселе на совместном заседании комитета ЕП по иностранным делам и развитию и подкомитета по правам человека состоялась презентация кандидатур. Как сообщалось, самая крупная политическая фракция Европарламента - Европейская народная партия (ЕНП) - выдвинула своим кандидатом на Сахаровскую премию Сенцова.

Всего фракциями и группами депутатов Европарламента в 2018 году было предложено выдвинуть на премию им. Сахарова восемь человек и неправительственных организаций, посвятивших свою жизнь и деятельность защите принципов демократии и фундаментальных прав в мире. После обсуждения все предложения вошли в предварительный список. Три финалиста будут определены путем голосования на аналогичном совместном заседании комитета и подкомитета 9 октября, объявили по итогу презентации кандидатур.