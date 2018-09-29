В воздушном пространстве РФ в октябре появятся несколько новых трасс

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В воздушном пространстве РФ в октябре вводятся несколько новых трасс, сообщает ФГУП "Госкорпорация по организации воздушного движения".

По данным предприятия, появятся девять международных трасс, три внутренние, а также 23 маршрута зональной навигации. Протяженность маршрутов ОВД России, таким образом, увеличится на 7213 километров. Изменения произойдут 11 октября.

"В интересах Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан-владельцев воздушных судов (АОПА) открыта международная воздушная линия, которая позволит выполнять полеты между Россией и Эстонией. По просьбе авиакомпании Qatar Airways открыты новые участки транзитных маршрутов зональной навигации с выходом в воздушное пространство Финляндии для выполнения рейсов между Ближним Востоком и Северной Америкой", - говорится в сообщении предприятия.

Для оптимизации калининградской транзитной системы маршрутов в границах Калининградского РЦ ЕС ОрВД открываются два маршрута зональной навигации.

"Кроме того, реализовано предложение IАТА по внедрению нового транзитного маршрута зональной навигации ОВД в границах Архангельского и Мурманского РЦ ЕС ОрВД и авиакомпании United Airlines по вводу маршрута зональной навигации на кроссполярном направлении протяженностью 2500 км", - сообщает ФГУП.