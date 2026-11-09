Суд запретил Apple продолжать разбирательство в США по иску о взыскании убытков с VK

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 30 октября удовлетворил заявление ООО "ВК" (Москва), принадлежащего МКПАО "ВК", о принятии мер обеспечения по иску против американской корпорации Apple Inc.

Как следует из определения суда, размещенного на сайте, суд запретил Apple Inc., Apple Distribution International Ltd (Ирландия) и ООО "Эппл рус" (Москва) и представителям этих компаний продолжать в суде штата Калифорния (США) судебное разбирательство по заявлению Apple Inc. "о возмещении убытков, судебной защите в форме запрета по продолжению судебных разбирательств в России (...) и судебном признании прав, поданному к ООО "ВК". Запрет установлен до вступления в законную силу решения по рассматриваемому в Москве иску об оспаривании одностороннего отказа от договора и восстановлении нарушенных прав.

Российский суд обязал Apple Inc., Apple Distribution International Ltd и ООО "Эппл рус", а также представителей этих компаний в течение 7 календарных дней с даты вынесения определения "предпринять все зависящие от них меры (включая отзыв иска и отказ от исковых требований), направленные на прекращение разбирательства" в американском суде. Определение может быть обжаловано в течение одного месяца с даты принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

Согласно картотеке суда, 6 ноября в суд поступило ходатайство Apple Inc. об отмене мер обеспечения.

Иск в Арбитражный суд Москвы подан 19 августа против Apple Inc., Apple Distribution International Ltd, а также российского юрлица ООО "Эппл рус".

Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе VK сообщили, что "Apple без предупреждения в одностороннем порядке удалила приложения VK из App Store. В иске VK требует от Apple вернуть приложения компании в Аpp Store, восстановить возможность пользователям получать уведомления из приложений и взыскать неустойку в случае неисполнения решения суда".

В июне Apple удалила из своего App Store приложения интернет-холдинга VK и мессенджер Max. На тот момент VK заявила, что Apple сделала это без предупреждения. При этом в сообщении подчеркивалось, что VK никогда не находилась под санкциями и не фигурировала в санкционных списках.

27 октября суд отложил на 8 декабря предварительное заседание по делу и обязал стороны заранее представить свои позиции по спору.

Суд в октябре решил рассмотреть 8 декабря заявленные ходатайства ответчиков об оставлении иска без рассмотрения, а также заявление физлица - пользователя "ВК" о вступлении в дело.

С середины июля Max и VK находятся под санкциями ЕС. Их приложения также удалены из Google Play.