По всей России начались штабные учения по гражданской обороне

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Глава МЧС РФ Евгений Зиничев дал старт всероссийской тренировке по гражданской обороне, на которой предполагается отработать действия в случае внезапной внешней агрессии в отношении России.

"В соответствии с поручениями правительстве с 1 по 3 октября проводим общероссийскую штабную тренировку по ГО. Совместно с органами власти всех уровней должны быть отработаны следующие вопросы: подготовка населения в области гражданской обороны, готовность пунктов управления, укомплектованность и готовность пунктов временного размещения городков и систем связи и оповещения. Всем руководителям на местах принять исчерпывающие меры и обеспечить готовность сил к реагированию", - сказал министр в ходе селекторного совещания в Москве.

Кроме того, министр потребовал в рамках тренировки обеспечить готовность объектов ЖКХ в районах крайнего севера к зимнему отопительному периоду, чтобы снизить риски возникновения ЧС.

По легенде учений, произойдет обострение внешнеполитической обстановки. Силам гражданской обороны предстоит отработать мероприятия по повышению устойчивого функционирования экономики и систем жизнеобеспечения. Замыслом тренировки, которая пройдет в три этапа, предусмотрена отработка практических действий в условных зонах возникновения крупномасштабных ЧС и аварий, развертывание воздушных и подвижных пунктов управления, эвакуация населения в безопасные районы.

На первых двух этапах в регионах будут отрабатываться вопросы оповещения и сбора руководящего состава и специалистов по гражданской обороне, развертывания систем управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, готовности укрытий, систем связи и оповещения, маршрутов эвакуации населения, разворачивания пунктов временного размещения, обеспечения жизнеобеспечения населения в случае возникновения внешней агрессии в отношении России. На третьем этапе в каждом федеральном округе РФ запланированы практические мероприятия (или проведение тактико-специальных учений) в условиях военного времени.

"Мы должны своевременно предупреждать граждан об возможных опасностях и угрозах и оказывать в случае необходимости помощь и поддержку", - сказал министр.

Тренировка пройдет в течение трех дней, с 1 по 3 октября, и завершится в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября. В тренировке примут участие представители федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти всех субъектов РФ, подразделения МЧС России.