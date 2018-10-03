РСТ усомнился в перспективах уголовного дела против "Натали Турс"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В ситуации с туроператором "Натали Турс" возбуждение уголовного дела абсолютно логично, но доказать преступный умысел вряд ли получится, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
В среду МВД РФ возбудило уголовное дело против туроператора "Натали Турс". По данным генпрокуратуры, в ходе проверки установлено, что деньги были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж. Всего пострадали 5 293 человека, все они обратились с заявлениями в полицию.
"Туристы поездку оплатили, услугу не получили, деньги им не возвращают - все это воспринимается не иначе, как мошенничество. Но доказать преступление вряд ли получится. Во всяком случае, ни по одному уголовному делу, заведенному по той же статье в отношении туроператоров, ушедших с рынка в 2014 году, мошенничество доказано не было, практически все дела были закрыты", - сказала Тюрина.
Пресс-секретарь РСТ выразила уверенность, что никакого мошенничества в действиях главы туркомпании Владимира Воробьева не было. "В том-то и парадокс: умный человек, опытный предприниматель, который прошел долгий и непростой путь в туризме, потерял контроль над бизнесом. В результате обманул больше 30 тыс. человек и, судя по манере поведения, вины за собой не чувствует", - добавила она.
Прекращение деятельности "Натали Турс"
4 июля "Натали Турс" объявила об аннуляции всех подтвержденных туров до 30 сентября по примерно 12 тыс. договорам. Долг компании перед туристами и партнерами составляет около 1,5 млрд рублей, общее число пострадавших приближается к 30 тысячам человек.
Ростуризм 3 сентября исключил из единого федерального реестра туроператоров три из четырех юридических лиц, которые продавали туры под брендом "Натали Турс". Это компании ООО "Панорама Тур", ООО "Агентство путешествий "НАТАЛИ", ООО "Туроператор "Натали Турс".
Финансовая ответственность каждой из трех компаний была застрахована в СК "Ингосстрах" на 50 млн рублей. Компания заявила, что выплатит компенсации туристам. Однако подавляющее большинство договоров с туристами заключались от имени ООО "Панорама Тур". Клиентам этой компании не хватит 50 млн рублей для покрытия ущерба, сумма выплат по каждому туру составит около 5 тыс. рублей.
20 июля 2018 года прокуратура Москвы объявила, что "Натали Турс" стала объектом прокурорской проверки на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав потребителей и туристической деятельности. В августе стало известно, что по результатам проведенной проверки прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении сотрудников компании.