РСТ усомнился в перспективах уголовного дела против "Натали Турс"

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В ситуации с туроператором "Натали Турс" возбуждение уголовного дела абсолютно логично, но доказать преступный умысел вряд ли получится, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

В среду МВД РФ возбудило уголовное дело против туроператора "Натали Турс". По данным генпрокуратуры, в ходе проверки установлено, что деньги были выведены на счета третьих лиц, часть денег вообще ушла за рубеж. Всего пострадали 5 293 человека, все они обратились с заявлениями в полицию.

"Туристы поездку оплатили, услугу не получили, деньги им не возвращают - все это воспринимается не иначе, как мошенничество. Но доказать преступление вряд ли получится. Во всяком случае, ни по одному уголовному делу, заведенному по той же статье в отношении туроператоров, ушедших с рынка в 2014 году, мошенничество доказано не было, практически все дела были закрыты", - сказала Тюрина.

Пресс-секретарь РСТ выразила уверенность, что никакого мошенничества в действиях главы туркомпании Владимира Воробьева не было. "В том-то и парадокс: умный человек, опытный предприниматель, который прошел долгий и непростой путь в туризме, потерял контроль над бизнесом. В результате обманул больше 30 тыс. человек и, судя по манере поведения, вины за собой не чувствует", - добавила она.