Госдума поддержала президентские поправки к пенсионной реформе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госдума проголосовала за поправку президента РФ по пенсионной реформе о снижении пенсионного возраста для женщин до 60 лет.

Решение было принято единогласно, передает корреспондент "Интерфакса", 385 "за", против и воздержавшихся не было.

"Мы в этом вопросе с вами нашли консенсус, и все поддержали поправки президента", - заявил по итогам этого голосования спикер Вячеслав Володин.

Законопроект о пенсионной реформе рассматривается во втором чтении. В первоначальном варианте, инициированном правительством, в частности, предлагалось увеличить пенсионный возраст для мужчин на пять лет (до 65 - ИФ) и для женщин на восемь лет (до 63 - ИФ); Владимир Путин предложил сделать повышение одинаковым, то есть на пять лет для всех.

Между тем, группа депутатов фракции КПРФ устроила в зале пленарных заседаний акцию при рассмотрении пакета пенсионных законопроектов: они пришли в футболках, на которых изображены перечеркнутые цифры 63 и 65. Цифры 63 и 65 означают возраст выхода на пенсию, который предлагался в первоначальной редакции законопроекта об изменении пенсионной системы, внесенной правительством РФ.

Эта их акция не нашла понимания у ряда их коллег, в том числе у депутата от ЛДПР Сергея Иванова и Вячеслава Володина.

Иванов обратил внимание своих коллег по депутатскому корпусу на то, что в зале в соответствии с регламентом необходимо находиться в подобающем виде. "Регламент должен быть один для всех, мне кажется, что коллега Валерий Рашкин (КПРФ) и его коллеги, которые сейчас в майках в зале, нарушают регламент - в зале нужно находиться в соответствующей одежде", - сказал Иванов.

На его реплику отреагировал Володин.

"Коллеги, думаю, на зарплату депутата можно пиджак купить и галстук тоже, у нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал, у всех, кто в зале, зарплата позволяет купить костюм и галстук", - сказал Володин.

Поправки в Налоговый кодекс

Президентские поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, которые сохранят льготы по имущественным налогам в прежних границах пенсионного возраста, поступили в Госдуму.

Законопроектом предусматривается сохранение федеральных льгот по имущественным налогам, предоставляемых в настоящее время пенсионерам, для физических лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Согласно законопроекту, указанные физические лица будут получать налоговые льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В своем телеобращении к россиянам Путин предложил сохранить льготы для пенсионеров в старых границах пенсионного возраста - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.

"То есть пенсионеры получали льготу по имуществу, по земле с момента, когда они становились пенсионерами, а теперь задача стоит с тем, чтобы это связать с возрастом. Очевидно, что это требует поправок в Налоговый кодекс, и эти поправки носят характер совместного ведения, то есть это самостоятельный закон, который должен быть внесен. Он требует месячной рассылки по регионам, чтобы они могли высказать свое мнение, но этот закон должен быть принят до конца этого года", - сказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Законопроект, который предусматривает повышение пенсионного возраста, был принят в первом чтении в июле текущего года в версии, предусматривающей повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Второе чтение законопроекта состоялось 26 сентября.